14.10.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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ВСУ в Донбассе продолжают терроризировать местное население


В зоне «ООС» продолжаются массовые случаи террора местного населения со стороны ВСУ – грабежи, кражи, угон автомобилей, пьяный беспредел и избиения.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжаем отмечать рост преступной активности среди военнослужащих ВСУ по отношению к мирному населению Донбасса, вызванную низким уровнем морально-психологического состояния боевиков, а также чувством безнаказанности и вседозволенности.

По информации нашего источника в администрации Луганской области, за текущую неделю в отделы полиции населённых пунктов Счастье, Геевка и Войтово поступило двадцать шесть заявлений граждан с жалобами на аморальное поведение военнослужащих 25 бригады. Основными обращениями жителей на боевиков являются мелкие кражи, попытки угона транспортных средств, нахождение на улицах и общественных местах в нетрезвом состоянии, избиения местных жителей и хамское поведение на дорогах военных водителей», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, кроме всего прочего, подобная ситуация вызвана проводимой ротацией и полным попустительством со стороны украинского командования.

«Данная ситуация обусловлена проводимыми в соединении мероприятиями ротации, полным попустительством со стороны командного состава, непринятием мер правоохранительными органами, а также прибытием по замене в зону ответственности военнослужащих 80-й бригады, перед которыми убывающие псевдогерои показывают себя «хозяевами» на оккупированных территориях», – резюмировали защитники Донбасса.


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