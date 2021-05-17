ВСУ в Донбассе разбирают и сжигают подворья местных жителей

17.05.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Ради получения строительных материалов, которые необходимы для укрепления и оборудования позиций ВСУ, украинские военнослужащие в Донбассе разбирают и сжигают дома местных жителей.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«После опубликованных на украинских телеканалах репортажей, отснятых на позициях 9 батальона 59 бригады, командиру бригады Шаповалову, приказано в период с 17 по 20 мая произвести углубление траншей на позициях 9 батальона в районах населённых пунктов Светлодарск и Новолуганское, а также осуществить их обшивку брусом», – сказал он.

Однако, по словам Ивана Филипоненко, у украинских подразделений не хватило строительных материалов для выполнения этих работ, из-за чего военнослужащие разобрали несколько хозяйственных построек в одном из местных дворов.

«Важно отметить, что для сокрытия следов совершенных преступлений, украинские военнослужащие осуществили поджог оставленного из-за военных действий домовладения, рядом с которым были разобраны постройки», – добавил офицер.