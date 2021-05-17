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17.05.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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ВСУ в Донбассе разбирают и сжигают подворья местных жителей

Новости УкраиныРади получения строительных материалов, которые необходимы для укрепления и оборудования позиций ВСУ, украинские военнослужащие...

Ради получения строительных материалов, которые необходимы для укрепления и оборудования позиций ВСУ, украинские военнослужащие в Донбассе разбирают и сжигают дома местных жителей.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После опубликованных на украинских телеканалах репортажей, отснятых на позициях 9 батальона 59 бригады, командиру бригады Шаповалову, приказано в период с 17 по 20 мая произвести углубление траншей на позициях 9 батальона в районах населённых пунктов Светлодарск и Новолуганское, а также осуществить их обшивку брусом», – сказал он.

Однако, по словам Ивана Филипоненко, у украинских подразделений не хватило строительных материалов для выполнения этих работ, из-за чего военнослужащие разобрали несколько хозяйственных построек в одном из местных дворов.

«Важно отметить, что для сокрытия следов совершенных преступлений, украинские военнослужащие осуществили поджог оставленного из-за военных действий домовладения, рядом с которым были разобраны постройки», – добавил офицер.

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