ВСУ в Донбассе скрывают свою артиллерию в ангарах сельхозтехники

15.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные разместили в ангарах сельхозтехники запрещённую минскими соглашениями тяжёлую артиллерию, и тем самым блокировали работу единственного предприятия в посёлке.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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В частности, по его информации, разведкой ДНР зафиксировано прибытие в район населённого пункта Калиново (17 км северо-западнее Донецка) тяжелого артиллерийского вооружения из состава бригадной артиллерийской группы 57-й мотопехотной бригады.

«В настоящее время в ангарах сельхоз построек на западной окраине населенного пункта замаскировано 18 единиц гаубиц калибра 152-мм, 12 пушек МТ-12 калибра 100-мм и 6 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также обратился к международным наблюдателям с требованием зафиксировать наличие запрещенного Минскими соглашениями вооружения вблизи линии боевого соприкосновения и добиться от украинской стороны его отвода на установленные расстояния.

Кроме того, по его информации, местные жители также потребовали немедленного вывода украинских войск из населённого пункта.

«По данным, полученным разведкой ДНР, прибытие такого количества тяжелого артиллерийского вооружения и занятие действующего склада сельхозпродукции было неоднозначно воспринято местным населением в населенном пункте Калиново. Инициативной группой из числа местных жителей подготовлено и отправлено в адрес командующего «ООС» Наева коллективное письмо с требованием вывода военных подразделений и вооружения из населенного пункта», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Одной из основных причин такого решения, по мнению Даниила Безсонова, является блокирование работы единственного действующего предприятия, на котором работает большинство населения поселка, а также уже произошедшие факты мародерства и провоцирования конфликтов пьяными боевиками в отношении мирных жителей.