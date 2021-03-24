ВСУ в Донбассе устанавливают минные поля вокруг населённых пунктов

24.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Не считаясь с опасностью для жизни мирных жителей, ВСУ в Донбассе минируют местность вокруг населённых пунктов противотанковыми и противопехотными минами.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период с 22 марта по настоящее время в зоне ответственности 59 бригады по указанию преступника Шаповалова, в районе населённого пункта Новолуганское, украинскими саперами производится активное минирование местности, в том числе проселочных дорог, противопехотными минами ПМН-2 и противотанковыми минами ТМ-62.

С целью сокрытия своих действий, в населённом пункте Новолуганское отмечено глушение сигналов сотовой сети, а также воздействие на каналы управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ с применением мобильной группы РЭБ», – сказал он.

Также офицер призвал местных жителей быть чрезвычайно осторожными, потому что их населённые пункты окружают минные поля.

«По приказу военного преступника Федосенко боевики 92 омбр ранее установили сто противотанковых мин ТМ-62 в поле и вблизи дороги на выезде из населённого пункта Попасная.

Настоятельно рекомендуем жителям временно оккупированной Украиной территории Донбасса, быть предельно бдительными и осторожными. Помните, что для украинских боевиков ваши жизни не представляют никакой ценности.