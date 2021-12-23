ВСУ в Донбассе устроили стрельбы из американских «Джавелинов»

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Новости Украины

На одном из общевойсковых полигонов в зоне проведения «ООС» состоялись практические выполнения стрельб ВСУ из предоставленных США Украине установок ПТУР «Джавелин».

Об этом говорится в сюжете пропагандистского канала Минобороны «Военное телевидение Украины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установка весит 23 килограмма, из неё можно стрелять стоя, лёжа, сидя, она даже позволяет стрельбу из помещений. После наведения на цель и совершения пуска, на 99% от этой ракеты уйти невозможно», – рассказал один из всушников.

«Целились по бронированным объектам, попадание стопроцентное», – говорится в сюжете.

В описании видеоролика уточнили, что учебный огонь вёлся по технике, оснащённой «российской антиджавелиновой защитой».

При этом в схожем сюжете на украинском «5 канале» есть кадры, где выпущенная из ПТРК ракета бьёт мимо.

Эксперты, изучив видео и фото, пришли к выводу, что учения прошли не так гладко, как это подавали в материале.

«Выступая на арене полигона, они пытались поразить учебную цель в виде уложенной на сгоревший корпус от БТР башни танка Т-72. Все, что могло пойти не так – пошло не так. Первый выстрел цель не поразил, ракета прошла в нескольких десятках метров дальше. Произошло это, по всей видимости, из-за того, что головка самонаведения ракеты не смогла захватить «холодную» и неконтрастную цель. Украинские военные применили смекалку и цель подожгли. После этого с расстояния в 1,5 км мишень наконец-то была поражена», – анализируют авторы специализированного телеграм-канала «Оборонка».

«Башня танка Т-72, к слову, была украшена решетками на российский манер – подобные инновации в ограниченном количестве были замечены на машинах Южного военного округа. Однако какие именно повреждения нанес «Джавелин» понять по имеющимся фото и видео нельзя. Помимо того, что башня просто лежала на корпусе БТР, она не была оборудована динамической защитой», – отмечают специалисты.