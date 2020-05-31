ВСУ в Донбассе запугивают мирное население

31.05.2020, Донецк, Сергей Вреднков

Вооруженные силы Украины проводят в зоне «Операции объединенных сил» информационно-пропагандистскую акцию по запугиванию местного населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашей разведкой получены данные о подготовке подразделениями Информационно-психологических операций Украины пропагандисткой акции, направленной на запугивание мирного населения для последующего повышения престижа ВСУ.

Так, по имеющимся у нас данным, в настоящее время представители тактической группы центра спецопераций «Восток» ВСУ распространяют слухи среди жителей населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Дружковка о подготовке возможных диверсий со стороны ДНР с применением беспилотной авиации и кустарных взрывных устройств на объектах гражданской инфраструктуры – железнодорожных станциях, мостах и местах массового скопления людей», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для придания слухам достоверности украинское командование демонстративно снимает с дежурства на критически важных объектах средства ПВО и РЭБ. Населению эти действия объясняются необходимостью вывода военной техники из населенных пунктов в целях снижения опасности от вредного облучения средств РЭБ или возможного взрыва боеприпасов средств ПВО, что привело к нарастанию панических настроений среди населения.

Защитники Донбасса также подчеркнули, что в указанных населенных пунктах работают представители украинских СМИ – агентства «Униан», телеканалов «Украина» и «ICTV», которые подготавливают постановочные репортажи с акцентированием внимания на их опасениях о готовящихся «терактах».

«Официально сообщаем – подразделения Народной милиции не ведут войну против безоружных мирных жителей, не использую тактику террора и не стреляют по мирным кварталам населенных пунктов, как это делают украинские боевики, обстраивающие наши дома и прячущиеся за спинами мирных людей и детей», – добавили в НМ ДНР.