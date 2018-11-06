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06.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Общество, Украина
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ВСУ в Херсонской области учились уничтожать вражеские ракеты из зениток

В Херсонской области завершились учения с боевыми стрельбами из зенитно-ракетных комплексов Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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“Более 30 зенитных ракет по реальным и имитируемых мишеням было выпущено из семи типов зенитных ракетных комплексов С-300ПС, С-300ПТ, С-300В1, Бук-М, Оса-АКМ, С-125М1, ЗРК С-125-2Д1”, – говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, работа по реальным целям – самолетах Воздушных сил, с имитируемыми пусками ракет проводилась накануне, а уже 1-2 ноября роль реальных мишеней сыграли БПЛА ВР-3 “Рейс”.

“Почти все цели уничтожены”, – отметили в ведомстве.

1 ноября на государственном испытательном полигоне “Ягорлык” в Херсонской области начались боевые стрельбы и испытания зенитных ракет.

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