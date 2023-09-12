ВСУ в «контрнаступе» понесли потери, не имеющие аналогов в военной истории

Анатолий Лапин .  
12.09.2023 22:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Потери ВСУ за несколько месяцев так называемого контрнаступа, которые озвучил сегодня президент России Владимир Путин, не имеют аналогов в современной истории.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Юрий Дудкин, член движения «Другая Украина».

Потери ВСУ за несколько месяцев так называемого контрнаступа, которые озвучил сегодня президент России Владимир...

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Президент сказал, что ВСУ лишились 71,5 тыс человек личного состава, 543 танков и почти 18 тыс бронемашин.

«Украина проводит так называемое контрнаступление, результатов нет, конечно. Потери есть, большие», — отметил Путин.

«Это практически семь дивизий за такое короткое время, за три месяца. Это колоссальные потери. История не знала такого ни в одной армии мира за последние 80 лет. Сумасшедшие потери просто», – ужасается Юрий Дудкин.

По его мнению, несмотря на то, что командование не жалеет украинских солдат, перспектив у ВСУ нет:

«Украинское командование на каждом углу трубило, что оно вот-вот выйдет к границам Крыма, границам Мелитополя, – на сегодняшний день это абсолютно нереально. Никакого решительного продвижения украинских войск на южном направлении не предвидится. Сотни метров, которые в «серой зоне» пытаются отвоевать, не дают никакого успеха для продвижения крупными силами».

Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, также сообщил, что ежедневно по 1-1,5 тысячи добровольцев пополняют ряды Вооруженных Сил России. По мнению Дудкина, этого количества достаточно для обороны, но чтобы перейти в масштабное наступление, придется проводить очередную мобилизацию:

«За время СВО было мобилизовано добровольцев 275 тысяч человек. Конечно, для решительного наступления эта цифра – маленькая. Безусловно, когда российские войска находятся в жесткой обороне, этих людей хватает, их более, чем достаточно. Но в будущем, а это зима-весна 2024 года, когда, я абсолютно убежден, российские Вооруженные Силы перейдут в наступление, особенно на Харьковском, Одесском, Николаевском направлении, частичной мобилизации в России не избежать – нужны будут большие людские ресурсы».

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