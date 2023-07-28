ВСУ в «контрнаступе» потеряли больше территорий, чем приобрели – Коц

Елена Острякова .  
28.07.2023 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские войска за время украинского контрнаступления заняли больше территории, чем ВСУ.

Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска за время украинского контрнаступления заняли больше территории, чем ВСУ. Об этом в...

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«Мы еще не расходуем наш стратегический резерв, который только формируется. В битве резервов мы все-таки немножко впереди. Мы умудряемся создавать такие точки напряжения для противника, что он вынужден распылять свои ресурсы – и на артемовское направление, и на купянское, и на краснолиманское. На последних двух у них вообще отрицательное наступление идет в сторону тыла. Такой ощущение, что и под Купянском, и на Красном Лимане мы за последнюю неделю отвоевали территорий больше, чем противник в ходе своего контрнаступа за 7 недель», – сказал Коц.

При этом, по его словам, российское командование не гонит солдат в атаку, а готовит стратегический резерв. Сейчас обучение ведется в 184 воинских частях на 100 полигонах.

«Это будет наше главное окно возможностей, когда закончатся и солдатики, и танчики, а самолетики с ракетками еще не привезли. Тогда свежей кровью, влитой в наш военный организм, можно будет попытаться сделать прорыв», – заключил Коц.

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