ВСУ американскими ракетами HIMARS разбили сегодня мост через реку Сейм в Курской области.

Эвакуация мирных жителей и переброска российских военных в Глушковский район после уничтожения моста теперь затруднены.

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«Хохлы уничтожают наши мосты в Курской области, на наших территориях они находятся недолго и делают это безнаказанно. У нас цели на мосты висят в Сумской области уже несколько недель. Я уже не говорю про Херсонские мосты, которые висят по году», – обращает внимание на контраст участник СВО – контрактник с позывным «Осетин».

«Поразительно конечно, что мы 2,5 года берегли украинские мосты, а они наши начали выносить сражу же. Объяснения этому могут быть только иррациональные», – соглашается волонтер Алексей Живов.

Телеведущий Андрей Медведев опасается, что события в Курской области – лишь отвлекающий удар.

«ВСУ берегут весьма значительные силы, не вводя их в бой. В том числе F16. Есть данные, что к началу сентября у ВСУ будет и достаточно пилотов и серьёзные запасы авиационного топлива. Тогда, скорее всего и начнут.

И, безусловно, соглашусь, что удар на Мелитополь через Энергодар выглядит наиболее логичным. Потому что этим враг сразу решит несколько задач. Разрежет группировку, пути снабжения, сухопутный коридор в Крым, и по возможности, подготовит удар на, непосредственно, Крым. Вероятно, ещё это совместят с ударами по Крымскому мосту, и ударами по Крыму. С точки зрения натовских концепций, это будет совершенно логично.

Плацдарм в Курской области имеет задачу отвлечь наши силы. А личный состав ВСУ, который будет удерживать плацдарм, рано или поздно умрёт, как было в Крынках».