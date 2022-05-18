ВСУ в очередной раз обстреляли территорию России

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Новости Украины

Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт в Белгородской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил губернатор области Владислав Гладков.

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«Село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Глава поселения сейчас находится на месте, к нему выехал глава района Владимир Перцев. Есть информация об одном пострадавшем. Есть разрушения. Оперативные службы уже работают», – написал руководитель области в своем телеграм-канале.

Ссылаясь на доклад главы Белгородского района, губернатор проинформировал, что в Солохах повреждены 6 домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач, а также есть раненый.

«Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», – уточнил Гладков.