ВСУ в очередной раз устроили постановочные обстрелы для СМИ

19.11.2018, Луганск, Александр Гусар

Украинские военные в районе Светлодарской дуги устроили постановочные обстрелы для подконтрольных киевскому режиму СМИ.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатоар».



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Ранее в штабе «ООС» сообщили об обострении ситуации вблизи Новотошковского и Светлодарска, обвинив военнослужащих Республик Донбасса в обстрелах из минометов калибра 120 мм, и артиллерии калибра 122 мм.

«В указанных районах в настоящее время работают представители различных украинских СМИ, для подготовки «красивой» картинки и показа ее украинской аудитории, вооруженные силы Украины ведут постановочные обстрелы. Делается это для дальнейших обвинений подразделений Народной милиции ЛНР в нарушении режима прекращения огня в преддверии минской встречи», – сообщил Андрей Марочко.