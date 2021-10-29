ВСУ в шаге от первой и последней встречи с настоящей армией РФ – военный эксперт

29.10.2021 18:20 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия в открытую использует свои Вооруженные силы и решит проблему Донбасса в случае, если Украина решит провести наступление на республики.

Об этом в видеоблоге российского писателя Захара Прилепина заявил военный эксперт Владимир Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Россия может провести операцию по принуждению Украины к миру, аналогичную тому, как она поступила в 2008 году в Южной Осетии по отношению к Грузии.

«Вопрос для украинской армии, для украинского командования, политического руководства главный – как сделать так, чтобы Донбасс остался один на один с Киевом… Я нисколько не сомневаюсь в том, что при любом следующем начале крупномасштабных боевых действий, таких, как, например, вы видели под тем же самым Дебальцево, я не сомневаюсь в том, что тогда Россия будет уже решать украинский вопрос, как модно говорить, окончательно… Я не говорю уже, я не сомневаюсь, что в ближайшее время донецкие шахтеры откопают где-нибудь в шахтах «Панцири» и другое вооружение, которое там, видимо, миллион лет уже находится, для того, чтобы начать разбирать с теми же самыми «Байрактарами». Я говорю в этом случае – о прямом участии. Безусловно, если Украина начинает такую войну, то Россия начинает по методу Южной Осетии проводить операцию по принуждению к миру», – заявил Шурыгин