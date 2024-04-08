ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации грозит три котла – Стешин 

Максим Столяров.  
08.04.2024 15:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Наступая с одной стороны из Авдеевки, а с другой штурмуя Часов яр, ВС РФ могут взять в полукольцо Славянско-Краматорскую агломерацию.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наступая с одной стороны из Авдеевки, а с другой штурмуя Часов яр, ВС РФ...

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«Наши пытаются взять в полукольцо Славянско-Краматорскую агломерацию. С одной стороны мы наступаем от Авдеевки, с другой – вышли к Часову Яру. И в принципе, из этой кишки с одним открытым выходом противник сам по себе должен начать вытягиваться, чтобы не оказаться в полном окружении.

Эта кишка длинна, она неудобна, она имеет очень сложную конфигурацию, но чтобы разбить её на три котла – это самое то. Инициатива у нас. Замысел понятен, он один, взять карту, посмотреть, где наши находятся и в какую сторону они продвигаются, и как расположена Славянско-Краматорская агломерация, и всё будет понятно», – сказал военкор.

«Есть ещё один момент, что наступая от Авдеевки и Марьинки, пытаясь продвигаться от Марьинки на Курахово, мы начинаем нависать, наконец-то, над этим чёртовым Угледаром, под которым и столько ребят положили, и сил, и всё не могли взять. Потому что он стратегически, относительно расположения нашего войска, очень удачно для врага расположен на высоком берегу, с естественной водной преградой, с недоснесёнными многоэтажками. Начинаем угрожать Угледару. Там, глядишь, вообще этот отрезок линии фронта посыпется – Запорожье, Работино и так далее», – отметил Стешин.

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