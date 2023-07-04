ВСУ в тупике, мятеж Пригожина не оправдал надежд, – военкор Хайруллин

Анатолий Лапин.  
04.07.2023 13:47
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, Россия, Украина


Украинская армия находится в тупике – командование ВСУ рассчитывало на некое событие, которое поможет в наступлении. Таким событием мог стать мятеж Евгения Пригожина, но путч был быстро остановлен.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия находится в тупике – командование ВСУ рассчитывало на некое событие, которое поможет...

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«Украинцы всерьез надеялись показать что-то на этом наступлении. Мы, фронтовики, офицеры, которые серьезно руководят боевыми действиями – наоборот, считали, что украинцы прекрасно понимали, что особой надежды у них не было.

Командование украинское и НАТОвское. Они ждали именно, надеялись на какое-то событие, которое должно изменить ход войны. Считается, что наступление Украины было приурочено именно к мятежу Пригожина.

Поэтому, когда эта карта оказалась бита, они находятся в некоем оперативно-тактическом тупике. У них осталась треть от подготовленных ударных бригад – что с ними делать они не знают и пытаются их сейчас то ли сберечь, то ли они сейчас, за счет активной деятельности малых групп – даже не инициативу перехватывать, они пытаются вести такую же активную оборону, как и мы.

То есть, не дать нам перейти в наступление», – заявил Хайруллин.

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