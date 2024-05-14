ВСУ в Волчанске от российских войск прикрываются жилыми домами – Бутусов

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Украинское командование не позаботилось созданием оборонительных сооружений для ВСУ в Волчанске на севере Харьковской области, и поэтому войска заняли жилые дома, прикрываясь ими от наступающей российской армии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как обороняться? Нашей пехоте в Волчанске приходится занимать позиции в домах. То есть нет каких-то вырытых траншей, щелей, блиндажей – только дома. Мы понимаем прекрасно, что дома в уличной войне, в войне в городе, особенно в таком городе, как Волчанск – это такой одноэтажный городок, где есть только один квартал девятиэтажек в центре. Конечно, пехоте крайне тяжело укрываться в этих маленьких домиках. Конечно, нужны укрытия, маскировка, позиции для техники в лесах рядом, оборудованные опорные пункты. К сожалению, всего этого я не вижу. Не только я, но и военнослужащие тоже», – заявил Бутусов.