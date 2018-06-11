11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
  955 просмотров
Война, Донбасс, Украина

ВСУ ведут обстрел Донецка. Есть жертвы


Украинские военнослужащие с самого утра обстреливают Куйбышевский район Донецка.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«В 8-30 утра в результате обстрела Куйбышевского р-на города Донецка (Октябрьский) ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Прилёты были по адресу Софийская, 13», – отмечается в сообщении.

Под обстрел попали рабочие, занимавшиеся восстановлением жилых домов. У них множественные осколочные ранения.

Военкор Александр Сладков в своём телеграмм-канале опубликовал фотографии одного из раненых мирных жителей, которые ему прислал представитель от ВГТРК.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть