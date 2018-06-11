11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ВСУ ведут обстрел Донецка. Есть жертвы

Украинские военнослужащие с самого утра обстреливают Куйбышевский район Донецка.

Об этом сообщили в оперативном командовании ВС ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 8-30 утра в результате обстрела Куйбышевского р-на города Донецка (Октябрьский) ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Прилёты были по адресу Софийская, 13», – отмечается в сообщении.

Под обстрел попали рабочие, занимавшиеся восстановлением жилых домов. У них множественные осколочные ранения.

Военкор Александр Сладков в своём телеграмм-канале опубликовал фотографии одного из раненых мирных жителей, которые ему прислал представитель от ВГТРК.