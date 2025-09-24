ВСУ весь день атакуют крупнейший порт России на Черном море. Есть жертвы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ сегодня весь день атакуют Новороссийск. И, похоже, целью являются не столько переведенные сюда из Крыма военные корабли, сколько срыв нормальной работы крупнейшего торгового порта России на Черном море – возможно, как шантаж, чтобы ВС РФ прекратили удары по одесскому региону, где действует теневой «зерновой коридор».

Утром в Новороссийске на набережной прозвучали сирены тревоги из-за приближения морских дронов. Детей не выпускали из школ. Прекратил работу аэропорт Геленджика. Второй волной пошла атака БПЛА. Дроны летели и на жилые дома, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать пожар. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», – написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Официально число жертв – два человека, еще шестерых, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу – троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии.

От ударов украинских дронов пострадал расположенный в Новороссийске офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Ранены двое сотрудников, а также люди не из числа сотрудников организации. Работа приостановлена, персонал эвакуирован.

Однако никакой гневной реакции из Казахстана, как и на прошлые атаки, нет.

«Конечно, сам нефтепровод в результате сегодняшнего налета не пострадал. Но удар по офису компании-владельца явно был нанесен не случайно. Киев ведет против нас топливную войну… Удар по офису КТК может быть намеком на то, что вскоре последует и удар по нефтепроводу», – пишет военкор Александр Коц.

КТК является основным маршрутом поставок казахстанской нефти на зарубежные рынки. В прошлом году на него пришлось порядка 80% всего экспорта. На этом фоне особо цинично выглядит то, что ВСУ атаковали Новороссийск через несколько часов после встречи диктатора Зеленского с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Они поболтали по-английски в Нью-Йорке перед заседанием ООН.