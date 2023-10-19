ВСУ вгрызаются в российскую оборону на левом берегу Днепра

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Помогающий бойцам в зоне СВО волонтер Владимир Романов опубликовал видео, где запечатлена сгоревшая бронетехника на трассе Алешки–Раденск – это контролируемый Россией левые берег Днепра.

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«Кадры с левого берега Днепра подле Алешек. Как видно, там уже совсем рядом идут бои. Сгоревшая техника, вероятно, уничтожена fpv дронами», – поясняет другой волонтер Алексей Живов.

«Эту территорию выгрызли у нас, превратив в серую зону», – с горечью констатирует военкор Роман Сапоньков.

Контрактник с позывным «Осетин», воюющий на херсонском направлении, считает, что Сапоньков чрезмерно пессимистичен.

«Сапоньков, не наводите панику… Обычная работа фпв-дрона, которые херачат ежедневно по нашим пацанам, многие давятся РЭБом, многие сбиваются со стрелкового. Арта врага по этой дороге стреляет очень редко», – пишет «Осетин».

Живов утверждает, что ВСУ нарастили атаки с воздуха и иногда осуществляют их в глубину в 30 км от линии фронта, а у российских подразделений дефицит анти-дроновой защиты, да и та, что имеется – закуплена за средства самих бойцов.

Канал военкора Семена Пегова характеризует обстановку на херсонском направлении так:

«Бои за передовые позиции наших войск идут уже неделю, и напор со стороны ВСУ только увеличивается. ВКС и артиллерия отрабатывают по местам высадок и скоплений противника, но и в ответ по нашим бойцам очень активно работают украинские пушки».

Военный обозреватель Александр Зимовский уточняет, что российской армии так и не удалось выбить ВСУ и от опор разрушенного Антоновского моста на левом берегу.

«Антоновский мост на сегодня полностью держат ВФУ по обоим берегам… В наших сводках и в текстах военблогеров этот участок обозначается как «дачи». Украинцы на дачах, прямо скажу, хозяйничают», – пишет Зимовский.

Впрочем, по данным Романова, если раньше сложность боев за Дачи объяснялось болотистой местностью и большим количеством каналов/ответвлений от Днепра, то теперь ВСУ вгрызаются вглубь левого берега.

В доказательство он приводит такие сведения – сейчас бои идут уже возле населенного пункта Крынки, которое начинается к востоку сразу после села Казачьи Лагери.

«Противник уже пытается закрепиться на левой стороне Днепра уже без таких условностей, как наличие проток», – констатирует Романов.

Боец «Осетин» уточняет, что попытки создания плацдармов ВСУ сейчас купирует российская авиация. По его словам, в Крынки высадился десант из украинского подразделения «Кракен» (формировалось из бывших уголовников).

«Наша авиация в работе. Работает по точкам высадок, по точкам нахождения ВСУ… Авиация херачит без остановки… Работает также и по тому берегу, местам скопления техники (оттуда они выплывают на наш берег), есть попадания», – утверждает контрактник.

Считающийся близким к российским пограничникам канал «Два майора» приводит тревожные данные:

«Поступает информация о признаках непосредственной подготовки ВСУ к форсированию Днепра на Каховском направлении. Враг требует тишины в соцсетях о передвижениях войск и действиях на Днепре. На фоне плацдарма ВСУ на нашем берегу Днепра и боёв у н.п. Крынки, к информации просим отнестись серьезно. Работает наша артиллерия и авиация на полную. Парни дерутся».