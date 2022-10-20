ВСУ вклинились в российскую оборону под Херсоном – и стали героями соцсетей

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Новости Украины

Украинским войскам накануне в ходе очередной попытки наступления на Херсон удалось прорвать линию российской обороны. Однако первоначальный успех атакующих оказался ловушкой для ВСУ.

«В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», – сообщает Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более 200 военнослужащих ВСУ, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. Кроме того, русские бойцы «затрофеили» два танка, одну БМП и установку разминирования УР-77. Также были взяты в плен 18 украинских солдат.

По информации военкоров, десантники заманили противника в ловушку, запустив немного вглубь своей территории, и только после этого начали уничтожать со всех стволов в полную силу. Враг ввёл в бой резерв, который встретила артиллерия, и подкрепление не смогло ни на что повлиять.

Также в Сети публикуют фото трофейного оружия и кадры с пленными ВСУшниками. На одном из роликов украинские солдаты 24-х и 42-х лет из Хмельницкой области утверждают, что они относятся к инженерным войскам и были брошены на разминировании. Российские бойцы иронизируют на известную тему «поваров и водителей», и делятся с «инженерами» сигаретами.

На других кадрах пленные украинцы повторяют вслед за российскими десантниками: «Слава России!», «Крым-Россия!», а также называют позывные солдат РФ – «Афоня» и «Гризли», благодаря которым они остались живы.

Среди трофеев российских бойцов ПК, M240, MG-3, PSRL-1 (американский клон РПГ-7), M4A1, чехословацкий РПГ-75 и гранатомёт M320.