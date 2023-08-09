ВСУ воспользовались ослаблением российской обороны в Херсонской области, – общественник

Десантники, ранее прикрывавшие левый берег Днепра в Херсонской области, переброшены на «горячее» Запорожское направление, чем воспользовался противник – ВСУ начали попытки создания плацдармов малыми группами, переправляя их через реку на российский берег.

Об этом в своем блоге пишет Андрей Родинов, глава движения «РУСОВ».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Они получили приказ скрытно передислоцироваться на Запорожский фронт, для усиления обороны в районе села Работино… А кто же сменил этих героических парней из ВДВ на днепровском рубеже обороны от Антоновского до Железнодорожного мостов? Точно, преимущественно – это мобики, у которых, благодаря их губернаторам, есть всё, кроме того, что нужно. Они «слепые», т.к. у них практически нет ни тепловизоров, ни коптеров, ни нормальной связи, что делает их лёгкой добычей для противника», – написал Родионов.

Он утверждает, что специально выдержал паузу и не предавал ситуацию огласке.

«Я же, когда увидел всё это своими глазами, пообщавшись с комбатом этих мобиков, остался просто в а**е, как и мои знакомые десантники, которые передавали им свой участок обороны. Однако я не хотел сразу выносить этот печальный факт на обсуждение общественности, надеясь, что возможно мы чего-то не знаем и всё не так плохо, что этот вопрос будет решён в ближайшее время. Но, как показали последующие события с дерзкой вылазкой ДРГ противника в районе населённого пункта Казачьи Лагеря, никто не собирается решать эту проблему. Да и в любом случае все эти недостатки мобиков теперь уже известны и ВСУ, поэтому скрывать это, надеясь на чудо, – это предавать всех русских солдат, сражающихся сейчас на различных фронтах», – пишет Родионов.

В комментарии «ПолитНавигатору» он объяснил, что на днях возле н.п. Казачьи Лагеря была замечена украинская ДРГ, которая «как-то незаметно высадилась и смогла затянуть засаду нашу разведгруппу».

«В результате с нашей стороны есть убитые и раненые. Часть людей попала в плен. Украинцы уничтожены не были. В самом населенном пункте противника нет. Если украинская ДРГ и осталась на левом берегу, а не ушли обратно к себе, то ВСУшники где-то «растворились». В любом случае, эта дерзкая вылазка о многом говорит – она сулит нехорошие перспективы. Нужно срочно принимать какие-то адекватные решения – укреплять оборону, снабжать всем необходимым для качественной обороны наши подразделения, которые там стоят – тепловизорами, коптерами и прочим оборудованием, которое зачастую у мобилизованных отсутствует», – сказал Родионов.

По его словам, попытки десантирования ВСУ на левый берег в последнее время стали чаще. Как правило, противник рассредотачивается и занимает заброшенные дома. На фоне неудачи украинцев с наступлением на Запорожском направлении, подобные плацдармы позволяют сообщать о локальных успехах в Херсонской области.