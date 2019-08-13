ВСУ воспользовались перемирием для переброски на Донбасс запрещённого вооружения

13.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинская армия перебросила к линии соприкосновения в Донбассе запрещённую Минскими соглашениями военную технику и вооружение.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, украинская армия продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне «ООС».

«Разведкой ЛНР отмечено прибытие двух БТР-70 в район населённого пункта Счастье и размещение БТР-4 в районе населённого пункта Райгородка. А также зафиксировано прибытие в район населенного пункта Рубежное трёх зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» и семи 120-мм самоходных минометов 2С9 «Нона-С», – рассказал Иван Филипоненко.