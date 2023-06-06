ВСУ выбили из захваченного Новодонецкого

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Украинские формирования оставили населенный пункт Новодонецкое, большую часть которого им удалось захватить в ходе недавнего наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил заместитель начальника Главного Управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

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«Не сумев прорвать нашу оборону, противник счёл своё положение невыгодным и начал отползать с захваченных позиций. Вчера на конец дня Новодонецкое было почти полностью в его руках, за исключением нескольких улиц – на текущий момент контроль за населённым пунктом нами восстановлен. Потери с нашей стороны оказались значительно меньшими, чем могли быть при таком агрессивном натиске. Отечественная связь отработала надежно, импортную уложили сразу. Сегодня обстановка на уровне привычного фона, – видимо, идёт перегруппировка», – написал Ходаковский.

Об отступлении противника сообщает и телеграм канал основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуков проекта «Рыбарь».

«На востоке от Времьевского выступа после потери Новодонецкого ВС РФ перегруппировались и отбили село. Штурмовые отряды морпехов за ночь зачистили Новодонецкое от присутствия украинских формирований. За два дня боёв российскими бойцами уничтожено более 20 единиц бронетехники, включая танки, а число ликвидированных членов ВСУ превышает несколько десятков. Однако угроза очередной попытки удара сохраняется. На текущий момент концентрация противника отмечается у Большой Новоселки и у лесополосы вдоль реки Шайтанка», – подчеркивает «Рыбарь».

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что пока «неясна судьба плацдарма на южном берегу р. Шайтанка.

«Но думаю, к вечеру будет понятно все и здесь. Слава нашим бойцам, которые не дрогнули (не бросили позиций и удержали восточную часть села) и выдержали этот удар. Что и предопределило конечный результат. Это Ваша победа. Вы настоящие герои», – подчеркнул Подоляка.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин тоже подтверждает отступление ВСУ из Новодонецкого.

«Таким образом и второй день наступления ВСУ в районе Времьевского выступа окончился для противника неудачей. Ждем третью серию», – прогнозирует эксперт.

При этом он осторожно отнесся к заявлениям со стороны Минобороны РФ об уничтожении немецких танков.

«Относительно заявлений Конашенкова про 8 уничтоженных «Леопардов» и 3 уничтоженных AMX-10R, то фото и видео подтверждают уничтожение/выведение из строя 3 французских колесных танков (их как раз 3 и было). Фото и видео уничтоженных «Леопардов» в сети не появлялись, так что ждем фактических подтверждений», – пишет Рожин.