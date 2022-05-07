ВСУ выбиты из важнейшего укрепрайона. Дорога на Славянск открыта

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Новости Украины

Один из самых укрепленных в самой мощной первой украинской линии обороны на Донбассе населённый пункт Попасная (ЛНР) взят штурмом и перешёл под контроль Союзных войск республик Донбасса и РФ.

«Попасная освобождена после двух месяцев упорных боёв. Оборона противника прорвана, украинские нацбатальоны отступают, покидая город без боя. Впереди Лисичанск и Северодонецк, где оставшиеся части ВСУ будут взяты в окружение и пленены, или уничтожены», – сообщил экс-советник Минобороны Украины Алексей Селиванов, перешедший на сторону ЛНР.

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Блогер и бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский сообщил, что 24-я механизированная бригада ВСУ отступила.

«Мне подтвердили с украинской стороны, что действительно войска отошли, 24 механизированная бригада. И надеемся на то, что успех будет развиваться, и вражеские войска, которые оказались в Северодонецке и Лисичанске, будут отрезаны, окружены и безжалостно убиты», – рассказал Татарский.

По данным главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, город находится под контролем Союзных войск на 80 процентов.

«Мне только что доложили, что посёлок городского типа Нижнее (Попаснянский район ЛНР – ред.) полностью под контролем ВС РФ. Это одна новость. Вторая новость. Также мне доложили, с другого сектора другого фронта, что Попасная на 80%, находится под контролем наших ВС, и подразделения Южной группировки полностью завершили зачистку своей части города – промзоны, центральная часть города также находится под нашим контролем. Практически все опорные пункты вокруг города уничтожены, Попасная заблокирована и находится в кольце на 90%, только нужно закрыть одну дорогу. Попасная была очень укрепленным селом, туда невозможно было зайти, но наши специалисты нашли ключ, открыли дверь, зашли и уничтожили», – сказал чеченский лидер в своём видеообращении.

Обозреватель Борис Рожин подтверждает прорыв.

«С мест подтверждают отход основной части оставшихся сил ВСУ в Попасной еще утром. Зачистка города продолжается, но очевидно, что противник собирается оказывать долгосрочное сопротивление уже на других рубежах», – сообщил он.

Оставленные позиции ВСУ

Примечательно, что в официальных украинских сводках населённый пункт Попасная пока что не упоминается вообще.

Тем не менее, на местах прорыв в город подтверждают.

«Большая часть Попасной захвачена. Это будет серьезный плацдарм для их выхода на административную границу области, для выхода на Северодонецк и для выхода на Бахмут. Еще они с Кременной пытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы зайти в тыл нашим силам. Поэтому в районе Лисичанска и городов-сателлитов Приволья и Новодружеска тоже идут серьезные обстрелы, бои», – выражает опасения глава подконтрольной Киеву Северодонецкой райадминистрации Роман Власенко.

Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, защитники Донбасса взяли штурмом посёлок Светличное.

«Светличное основано в 1928 году, оккупировано украинскими боевиками в 2014-м и в 2022-м снова возвращено в лоно семьи, в лоно Русского мира», – комментирует представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

По информации ведомства, украинские вооружённые формирования были вынуждены покинуть свои забетонированные позиции под ударами артиллерии и авиации ВС РФ и занять оборону в жилых постройках, откуда их выбили бойцы НМ ЛНР.

Также в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении населённых пунктов Зачатовка, Лидино, Лазаревка, Новониколаевка, Шевченко и Радянская Украина.