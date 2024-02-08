ВСУ выбрали самую бесчеловечную тактику

Украинское командование пытается забрасывать позиции ВС РФ «пушечным мясом» и провоцирует Москву на крупное наступление.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы заметили, что мы перешли к действиям на истощение, и вперёд идём небольшими силами. Там откусываем небольшой кусочек, там откусываем. Мы большие прорывные атаки не делаем, хотя именно на это они нас постоянно провоцируют.

Их задача – нанести нам как можно большие потери. А их потери ни украинское руководство, ни Запад, вообще не волнуют. Из всех тактик боевых действий они выбрали самую бесчеловечную: вкапываются на передовой, как кроты какие-то, в каждую дырку.

И в первой линии у них всегда сидит тероборона, те самые мобилизованные. Их задача – просто умереть. И дать возможность подойти со второй линии более подготовленным войскам, которые как раз и стараются нас выбить с позиций», – сказал Хайруллин.