ВСУ выбрали своим главкомом “клоуна”: Порошенко “прокатили” на армейских участках

01.04.2019, Кандидат в президенты Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем пока еще действующий президент и верховный главнокомандующий Петр Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой 1 апреля появились результаты почти с 60 спецучастков. Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской. Округ №45 000001 (Первомайское) - Зеленский - 69; Порошенко - 116 000002 (Водяное) - Зеленский - 88; Порошенко - 158 000003 (Желанное) - Зеленский - 180; Порошенко - 91 000004 (Авдеевка) - Зеленский - 243; Порошенко - 414 000005 (Верхнеторецкое) - Зеленский - 72; Порошенко - 101 000006 (Очеретино) - Зеленский - 233; Порошенко - 123 Округ №46 000002 (Спорное) - Зеленский - 126; Порошенко - 38 000003 (Северск) - Зеленский - 108; Порошенко - 44 000005 (Зайцево) - Зеленский - 107; Порошенко - 116 000006 (Бахмут) - Зеленский - 393; Порошенко - 266 000007 (Новолуганское) - Зеленский - 49; Порошенко - 79 000009 (Бахмутское) - Зеленский - 51; Порошенко - 30 000010 (Бахмут) - Зеленский - 115; Порошенко - 73 000011 (Часов Яр) - Зеленский - 229; Порошенко - 478 000012 (Часов Яр, Зеленский - 61; Порошенко - 67 000013 (Соледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 173 Округ №48 000002 (Краматорск) - Зеленский - 260; Порошенко - 250 000003 (Краматорск) - Зеленский - 518; Порошенко - 769 Округ №49 000001 (Константиновка) - Зеленский - 341; Порошенко - 329 000002 (Воздвиженка) - Зеленский - 63; Порошенко - 44 000003 (Мемрик) - Зеленский - 49; Порошенко - 214 000004 (Тарасовка) - Зеленский - 113; Порошенко - 97 Округ №50 000002 (Золотой Колодезь) - Зеленский - 39; Порошенко - 41 000003 (Покровск) - Зеленский - 205; Порошенко - 169 Округ №52 000001 (Торецк) - Зеленский - 102; Порошенко - 248 000002 (Новогродское) - Зеленский - 69; Порошенко - 96 Округ №57 000001 (Мариуполь) - Зеленский - 343; Порошенко - 211 000002 (Ломакино) - Зеленский - 220; Порошенко - 189 000003 (Мариуполь) - Зеленский - 619; Порошенко - 417 000004 (Мариуполь) - Зеленский - 366; Порошенко - 273 Округ №59 000001 (Новогродовка) - Зеленский - 80; Порошенко - 41 000002 (Зеленый Гай) - Зеленский - 34; Порошенко - 99 000003 (Марьинка) - Зеленский - 39; Порошенко - 85 000005 (Новомихайловка) - Зеленский - 49; Порошенко - 115 000006 (Тарамчук) - Зеленский - 26; Порошенко - 185 000008 (Великая Новоселовка) - Зеленский - 202; Порошенко - 155 000009 (Курахово) - Зеленский - 238; Порошенко - 266 000010 (Красногоровка) - Зеленский - 67; Порошенко - 208 000011 (Комышевка) - Зеленский - 116; Порошенко - 90 000012 (Селидово

ВСУ выбрали своим главкомом “клоуна”: Порошенко “прокатили” на армейских участках