ВСУ выбрали своим главкомом “клоуна”: Порошенко “прокатили” на армейских участках

01.04.2019, Кандидат в президенты Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, чем пока еще действующий президент и верховный главнокомандующий Петр Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой 1 апреля появились результаты почти с 60 спецучастков. Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.
Округ №45
000001 (Первомайское) - Зеленский - 69; Порошенко - 116
000002 (Водяное) - Зеленский - 88; Порошенко - 158
000003 (Желанное) - Зеленский - 180; Порошенко - 91
000004 (Авдеевка) - Зеленский - 243; Порошенко - 414
000005 (Верхнеторецкое) - Зеленский - 72; Порошенко - 101
000006 (Очеретино) - Зеленский - 233; Порошенко - 123
Округ №46
000002 (Спорное) - Зеленский - 126; Порошенко - 38
000003 (Северск) - Зеленский - 108; Порошенко - 44
000005 (Зайцево) - Зеленский - 107; Порошенко - 116
000006 (Бахмут) - Зеленский - 393; Порошенко - 266
000007 (Новолуганское) - Зеленский - 49; Порошенко - 79
000009 (Бахмутское) - Зеленский - 51; Порошенко - 30
000010 (Бахмут) - Зеленский - 115; Порошенко - 73
000011 (Часов Яр) - Зеленский - 229; Порошенко - 478
000012 (Часов Яр, Зеленский - 61; Порошенко - 67
000013 (Соледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 173
Округ №48
000002 (Краматорск) - Зеленский - 260; Порошенко - 250
000003 (Краматорск) - Зеленский - 518; Порошенко - 769
Округ №49
000001 (Константиновка) - Зеленский - 341; Порошенко - 329
000002 (Воздвиженка) - Зеленский - 63; Порошенко - 44
000003 (Мемрик) - Зеленский - 49; Порошенко - 214
000004 (Тарасовка) - Зеленский - 113; Порошенко - 97
Округ №50
000002 (Золотой Колодезь) - Зеленский - 39; Порошенко - 41
000003 (Покровск) - Зеленский - 205; Порошенко - 169
Округ №52
000001 (Торецк) - Зеленский - 102; Порошенко - 248
000002 (Новогродское) - Зеленский - 69; Порошенко - 96
Округ №57
000001 (Мариуполь) - Зеленский - 343; Порошенко - 211
000002 (Ломакино) - Зеленский - 220; Порошенко - 189
000003 (Мариуполь) - Зеленский - 619; Порошенко - 417
000004 (Мариуполь) - Зеленский - 366; Порошенко - 273
Округ №59
000001 (Новогродовка) - Зеленский - 80; Порошенко - 41
000002 (Зеленый Гай) - Зеленский - 34; Порошенко - 99
000003 (Марьинка) - Зеленский - 39; Порошенко - 85
000005 (Новомихайловка) - Зеленский - 49; Порошенко - 115
000006 (Тарамчук) - Зеленский - 26; Порошенко - 185
000008 (Великая Новоселовка) - Зеленский - 202; Порошенко - 155
000009 (Курахово) - Зеленский - 238; Порошенко - 266
000010 (Красногоровка) - Зеленский - 67; Порошенко - 208
000011 (Комышевка) - Зеленский - 116; Порошенко - 90
000012 (Селидово
Зеленский – 41; Порошенко – 149
000013 (Галициновка) – Зеленский – 96; Порошенко – 207
000014 (Днепроэнергия) – Зеленский – 50; Порошенко – 22
000015 (Угледар) – Зеленский – 252; Порошенко – 205
Округ №60
000002 (Никольское) – Зеленский – 281; Порошенко – 178
000004 (Донское) – Зеленский – 73; Порошенко – 100
000009 (Новотроицкое) – Зеленский – 192; Порошенко – 186
000010 (Андреевка) – Зеленский – 72; Порошенко – 93
000013 (Диановка) – Зеленский – 137; Порошенко – 42
000014 (Затишное) – Зеленский – 78; Порошенко – 16
Округ №105
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000001 (Счастье) – Зеленский – 205; Порошенко – 179
Округ №106
000001 (Троицкое) – Зеленский – 101; Порошенко – 45
000002 (Северодонецк) – Зеленский – 567; Порошенко – 592
000004 (Северодонецк) – Зеленский – 151; Порошенко – 177
Округ №107
000001 (Попасная) – Зеленский – 227; Порошенко – 242
000002 (Лисичанск) – Зеленский – 144; Порошенко – 132
Округ №112
000002 (Новотошковское) – Зеленский – 82; Порошенко – 159
Округ №114
000002 (Геевка) – Зеленский – 153; Порошенко – 62
000003 (Станица Луганская) – Зеленский – 333; Порошенко – 213
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