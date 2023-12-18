ВСУ вынуждены медленно отступать под постоянными ударами армии РФ – нацист опроверг «мясные штурмы» с российской стороны.
Подразделения ВСУ на передовой уже практически нечем сражаться, и они вынуждены постоянно отступать, неся огромные потери.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Могу сказать с точки зрения пехотного комбата: если у меня нет снарядов, то я не могу удержать атаку русских, не могу спалить их технику, и должен думать, как мне сохранить личный состав. То есть, я держусь сколько могу, а потом даю команду перемещаться на другие рубежи.
Русские применяют тактику выжженной земли – уничтожают всё что есть, и дальше идут пехотой. Если где-то ВСУ ещё остались, услышали где-то автоматные или пулемётные очереди – снова добивают артой – всё что можно.
И когда нам уже негде закопаться, мы идём на позицию, где можно закопаться. Она ещё не пристрелена российской артиллерией, и там мы можем немного времени держаться», – пожаловался боевик.
Он добавил, что российская армия медленно двигается вперёд, предварительно уничтожая позиции ВСУ.
«Они эту тактику применяют, потому что у них тотальное преимущество в артиллерии – была, есть и неизвестно сколько ещё будет. Учитывая помощь Северной Кореи, что у них есть собственное замкнутое производство снарядов. И деньги, и Китай под боком», – резюмировал Лапин.
Спасибо!
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