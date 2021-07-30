ВСУ выпустили по селу в ДНР более ста боеприпасов

ВСУ выпустили по селу в ДНР более ста боеприпасовНовости Украины
Украинские боевики накрыли плотным огнём из миномётов, гранатомётов и БМП населённый пункт в Донбассе.
Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, по данным мониторинга, украинские боевики с позиций в районе подконтрольной Киеву Старогнатовки открыли огонь по населённому пункту Петровское.
«Выпущено 6 мин калибром 120 мм, 60 гранат из АГС, совершено 40 выстрелов из БМП-2», – уточнили в представители ДНР.
Кроме того, с позиций на оккупированных Киевом территориях боевики ВСУ выпустили 17 гранат АГС и три СПГ по населённым пунктам Ленинское и Весёлое.
«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – сообщили в ведомстве.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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