ВСУ выпустили по селу в ДНР более ста боеприпасов

30.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики накрыли плотным огнём из миномётов, гранатомётов и БМП населённый пункт в Донбассе.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по данным мониторинга, украинские боевики с позиций в районе подконтрольной Киеву Старогнатовки открыли огонь по населённому пункту Петровское.

«Выпущено 6 мин калибром 120 мм, 60 гранат из АГС, совершено 40 выстрелов из БМП-2», – уточнили в представители ДНР.

Кроме того, с позиций на оккупированных Киевом территориях боевики ВСУ выпустили 17 гранат АГС и три СПГ по населённым пунктам Ленинское и Весёлое.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», – сообщили в ведомстве.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.