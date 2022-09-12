ВСУ вышли к границе с Россией. Жителей приграничных сел под Белгородом убеждают эвакуироваться

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Новости Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что убеждает жителей граничащих с Украиной сел согласиться на временную эвакуацию.

Накануне после отступления российской армии в Харьковской области ВСУ совместно с подразделениями западных наёмников вышли к границе с Россией. Сегодня территории Белгородской области попали под обстрел, погибла беженка с Украины, есть раненые, разрушения домов, повреждения автомобилей и линий электропередач.

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«Обстановка в населённом пункте сложная, но все службы находятся на своих местах: глава, ДНД, правоохранительные органы и пограничники. Все четко выполняют свою работу. За что им отдельное спасибо. Встретился с жителями… Продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим. В ближайшее время начнём завозить строительные материалы, чтобы приступить к закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов», – сообщил губернатор.

Украинский политолог Юрий Романенко, тем временем, обещает, что ВСУ не остановятся на государственной границе и повторят репрессии в отношении российских граждан, как это сейчас происходит в Изюме.

«А представьте, что в Севастополе будет! А как в Белгород ВСУ зайдут. А в Москву… Страшные вещи будут твориться. Лучше заранее приготовить документы раба и при появлении хозяев торжественно вручить со словами «буду делать все, только не бейте, хозяин». Чтобв узнать, как можно получить документы раба, звони на горячую линию СБУ», – упивается безнаказанностью Романенко, против которого еще в 2014 году в РФ было возбуждено уголовное дело за призывы убивать российских репортеров на Донбассе.