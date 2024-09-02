ВСУ взяли в заложники жителей оккупированной части Курщины

Анатолий Лапин.  
02.09.2024 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Российская армия серьезно ограничена в своих действиях по освобождению оккупированной ВСУ части Курской области.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия серьезно ограничена в своих действиях по освобождению оккупированной ВСУ части Курской области....

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«Это и есть цель у противника. Да, сейчас российская армия бомбит свои села и города не с таким энтузиазмом, потому что задумывается. Настолько быстрым было продвижение, виной которого стало ошибочное поведение командования группировки «Север» и Генштаба.

Быстрое продвижение, неожиданное, что огромное количество людей остались там, на местах, их не эвакуировали. Поэтому не просто города уничтожить надо русским оружием, но и граждан российских уничтожить русским оружием в этих домах. Вот замысел. Когда на территории противника – там совсем другой расклад, а здесь, конечно, российская армия ограничена, и очень серьезно ограничена. Это присутствие мирного населения в качестве заложника на захваченной ВСУ территории – это тоже пункт плана», – заявил Ширяев.

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