Российская армия серьезно ограничена в своих действиях по освобождению оккупированной ВСУ части Курской области.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это и есть цель у противника. Да, сейчас российская армия бомбит свои села и города не с таким энтузиазмом, потому что задумывается. Настолько быстрым было продвижение, виной которого стало ошибочное поведение командования группировки «Север» и Генштаба.

Быстрое продвижение, неожиданное, что огромное количество людей остались там, на местах, их не эвакуировали. Поэтому не просто города уничтожить надо русским оружием, но и граждан российских уничтожить русским оружием в этих домах. Вот замысел. Когда на территории противника – там совсем другой расклад, а здесь, конечно, российская армия ограничена, и очень серьезно ограничена. Это присутствие мирного населения в качестве заложника на захваченной ВСУ территории – это тоже пункт плана», – заявил Ширяев.