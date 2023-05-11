ВСУ за неимением авиации «пересядут» на дроны – эксперт

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Большинство армий мира начало активно закупать и обучаться использованию дронов, в том числе и ВСУ будут заменять ими отсутствующую авиацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Произошёл серьёзный прорыв беспилотных аппаратов в вооружённые конфликты, в этом убедился весь мир. И идёт наращивание во всех вооружённых силах государств, особенно развитых, желание побыстрей восполнить этот провал», – сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что ВСУ будут пытаться компенсировать беспилотниками нехватку авиации.

«Что касается конкретно Украины – авиацию им дают с трудом. Они бьются за то, чтобы поддержать танковые колонны, как делал Вермахт при наступлении на Советский Союз. А раз не получается получить современные самолёты, то они бьются за бездушную авиацию, которая должна в значительной степени компенсировать преобладание, которое они хотели бы видеть в воздухе. Поэтому все активно говорят о дронах – их можно закупать, трансформировать в новые, «умные» дроны-убийцы, чтобы создать дронную волну, которая в какой-то степени сможет компенсировать отсутствие авиации», – подытожил эксперт.