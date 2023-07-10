ВСУ задумали прорваться к Васильевке – военкор

Чтобы предъявить общественности и западным хозяевам хоть какие-то результаты наступления, ВСУ нацелились на захват крупного посёлка Запорожской области Васильевка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Илья Васюнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас происходит некая перегруппировка на западной части Запорожского направления в районе села Пятихатки, это недалеко от Днепра. Там происходило затишье, а сейчас попытались атаковать опять небольшими тактическими группами.

Там, судя по всему, один из ожидаемых результатов – это выход к городу Васильевка. Им нужны яркие результаты, захват каких-то сёл не может быть предъявлен обществу и западных хозяевам, нужно что-то более крупное.

Судя по всему, нужна Васильевка. Её будут атаковать – и по дну пересохшего Каховского водохранилища, и со стороны Жеребянок и Пятихаток, там бои возобновились», – рассказал Васюнин.