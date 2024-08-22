ВСУ загнали себя в курский ад весьма успешными действиями – эксперт

Елена Острякова.  
22.08.2024 20:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Курск, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


«Курская операция» была успешной, но ухудшила стратегическое положение ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Курская операция» была успешной, но ухудшила стратегическое положение ВСУ. Об этом в эфире радио...

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«Нет, она состоялась, и она была успешной. Но это похоже на немецкое наступление 1918 года, когда операция сама была успешной, а на уровне стратегии она положение Германии довольно сильно ухудшила», – сказал Чадаев.

По его словам, российская армия сейчас уничтожает в Курской области «адово количество техники».

«У них было преимущество в возможности действовать по внутренним операционным линиям, которые у них были короче, потому что фронт изгибался дугой, и перебросить войска из-под Херсона под Харьков было быстрее напрямую через Днепр, чем нам по длинной дуге. Сейчас они этого преимущества лишились и вынуждены держать, минимум, 4 бригады под Курском, где логистика — две пристрелянные дороги», – сказал Чадаев.

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