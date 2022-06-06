ВСУ загоняют в «мешок» под Авдеевкой

Российская армия и военнослужащие ДНР ведут планомерную подготовку к наступлению на Авдеевку, превращенную ВСУ в серьезный укрепрайон.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил командир интернациональной бригады «Пятнашки» Ахра Авидзба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы еще за Авдеевку не принялись, пока только окрестности, подготавливаем плацдармы, затягиваем побольше противника в мешок. Поэтому, не торопясь, все идет по плану, не форсируя событий. Артиллерией разносим их укрепрайоны, выбиваем технику. Все это происходит, благодаря, грамотным действиям российской армии и наших ребят, которые за восемь лет уже набили руку. Поэтому все идет хорошо», – заявил Авидзба.

«Абхаз» также призвал не требовать от союзных войск быстрого продвижения, потому что оно чревато неоправданной гибелью как собственных солдат, так и местного населения.

«Мы можем, сломя голову, побежать на Авдеевку и дончане будут спокойными, а в Авдеевке будет неспокойно, будет по тем людям прилетать. Мы же не можем рассуждать как Украина, которая заявляет, что сто дней войны, хотя восемь лет война идет. Поэтому те люди, которые так яро интересуются – добро пожаловать, мы им найдем всегда автомат, всегда найдем противника.

А где-то из-за бугра нас подначивают: «Давайте вперед». Это неправильно. Идет война, поэтому надо сопоставлять всю линию фронта, свои возможности и равномерно распределять их. А так, эмоциями – здесь жизни людей зависят. Вы говорите, пять человек погибли [при недавнем обстреле Донецка], но от наших неграмотных действий могут погибнуть намного больше», – добавил командир.