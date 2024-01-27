ВСУ загубили в «мясном штурме» ценных операторов дронов

Вадим Москаленко.  
27.01.2024 23:53
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Даже на второй год войны в украинской армии посылают на штурм в качестве обычной пехоты ценных квалифицированных специалистов вроде операторов дронов.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил главред пропагандистского сайта «Цензор», украинский военкор Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже на второй год войны в украинской армии посылают на штурм в качестве обычной...

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«Есть ситуация, когда у нас операторов дронов направляют в штурмовые атаки. Такие случаи есть.

Например, несколько дней назад в одном разведывательном батальоне целая группа операторов дронов была направлена в атаку в качестве штурмовиков с автоматами вместо того, чтобы делать свою работу дронами.

Но люди были направлены в бой с автоматами и погибли, хотя они были бы намного эффективней, если бы работали с дронами. И такая ситуация наблюдается во многих подразделениях», – сказал Бутусов.

Он пожаловался, что командование ВСУ никак не изменит штатную структуру армии под современные нужды.

«Почему это происходит? Как выяснилось, структура нашей армии не адаптирована к ведению современной технологической войны.

Те операторы, которых послали в атаку, они не были на должностях операторов дронов. Потому что в разведротах разведывательного батальона до сих пор нет должностей операторов дронов.

Поэтому многие операторы дронов воюют, некоторые по полтора года, в штурмовиках», – пожаловался пропагандист.

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