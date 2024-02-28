ВСУ заканчиваются, не хватает не только оружия, но и людей – Дикий

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ВС РФ значительно продвинулись в ДНР и теперь уже вбивают клины в украинскую оборону.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши защитники и защитницы просто заканчиваются, и мы видим это уже сейчас, это не какая-то перспектива. Буквально за вчерашний и сегодняшний день русские на Донетчине очень сильно продвинулись. Если мы говорили, что Авдеевка была как клин в глубине оккупированных территорий, и они этот клин выдернули, то теперь наоборот», – сказал бывший каратель.

«Теперь они уже вбивают клины в глубь нашей обороны и это становится чем дальше, тем больше рискованным. Когда я общаюсь с людьми, которые непосредственно там, то мне говорят о двух ключевых проблемах. В последнее время о снарядах говорят намного меньше, чем о том, что физически нет людей», – заявил Дикий.