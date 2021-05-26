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26.05.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
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ВСУ захлестнул вал небоевых потерь

Новости УкраиныВ Донбассе во время учений в ходе череды несчастных случаев погибли двое украинских военнослужащих,...

В Донбассе во время учений в ходе череды несчастных случаев погибли двое украинских военнослужащих, ещё один получил ранение.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время проведения занятий по воздушно-десантной подготовке в подразделениях 80-й одшбр ВСУ, при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом, вследствие неправильной укладки парашютной системы, погиб младший сержант Геркало», – сказал офицер.

Он подчеркнул, что погибший парашютист был военнослужащим 130-го разведывательного батальона ВСУ. Кроме того, в подконтрольной Киеву территории Луганской области на одном из полигонов пострадали ещё двое военнослужащих.

«На полигоне в районе населённого пункта Айдар-Николаевка, при проведении учебных стрельб из АГС-17, в результате разрыва гранатометного выстрела во время стрельбы погиб военнослужащий 14 бригады младший сержант Фиалковский и еще один – рядовой Климов получил ранения», – добавил Филипоненко.

По его словам, в эту воинскую часть направлена комиссия штаба ОТГ «Север» для проведения разбирательства и расследования данного инцидента.

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