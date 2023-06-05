ВСУ захватили Новодонецкое – российские войска отступили

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Российские войска под напором наступающих с применением танков «Леопард» подразделений ВСУ были вынуждены отступить из населенного пункта Новодонецкое.

Об этом сообщил специализирующийся на военной тематике канал «Рыбарь». Данные о заходе ВСУ в Новодонецкое подтвердил и основатель батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

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«Противнику удалось зацепиться за Новодонецкое, но цену он заплатил немалую: подтверждённых около десяти единиц уничтоженной бронированной техники, включая один танк, десятки убитых…. В целом сегодня баланс в пользу противника, но глубоко углубиться в нашу территорию ему не удалось».

Канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР называет продвижение ВСУ «незначительным».

«Незначительное продвижение обошлось нацистам, повторимся, архидорого: если хохлы с таким «расходом» будут продвигаться дальше, то весь «контрнаступ» полностью исчерпает себя в пределах Новодонецкого», – говорится в сообщении.

Впрочем, нужно помнить, что подобные утверждения публиковались и осенью минувшего года, когда ВСУ начали движение к Херсону.

Так или иначе, но обозреватель Борис Рожин уточняет, что противник в занятом Новодонецком «пытается основательно закрепиться».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев объясняет тактику российских войск:

«Силы примерно равны. Скорее всего, мы будем наблюдать серию атак ВСУ в разных направлениях. Если получится прорвать нашу оборону — в места прорывов будут перебрасываться дополнительные силы, чтобы развить успех. Наша задача — наносить максимальный урон тем подразделениям ВСУ, которые покинули свою линию обороны. Именно это сейчас и делает наша авиация на запорожском направлении. Потом самим наступать».

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», предупреждает:

«Важно знать и понимать – даже нынешнее крупномасштабное наступление – это всего лишь разминка перед основными событиями на Запорожском ТВД (театре военных действий). Накопленная нацистами вдоль Запорожской ЛБС основная тактическая группировка пока ими не использовалась. Все действия противник осуществляет пусть и из состава стратегических резервов ВСУ, но только силами двух механизированных бригад (23 и 31) при поддержке других воинских частей и подразделений, а также польских наёмников из Третьей штурмовой группы польского корпуса. Основные и главные силы боевиков ВСУ пока в резерве. И они будут брошены в бой, когда враг всерьёз попрёт на прорыв для перерезания сухопутного коридора в Крым», – уточнил Рогов.