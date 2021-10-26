ВСУ захватили поселок с гражданами РФ и ведут артобстрел города на юге ДНР

26.10.2021 16:17 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские подразделения заняли посёлок в серой зоне Тельмановского района ДНР и открыли огонь из тяжёлой артиллерии по райцентру.

Об этом с места событий сообщают военные корреспонденты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С утра в социальных сетях начала появляться противоречивая информация о захвате украинскими боевиками населённого пункта на юге ДНР в Тельмановском районе. Путались названия посёлков, корректировались сообщения. Только после полудня ясность в ситуацию внёс бывший представитель оперативного командования ДНР, военкор Дмитрий Астрахань.

«Ни Новомарьевку (которая вообще за Макеевкой), ни Новую Марьевку (которая всё-таки в Тельмановском) никто не захватил. А речь шла о посёлке Старомарьевка, который и так с 2015 года между позициями, и украинцы туда периодически заходили и выходили назад», – написал он в своём Telegram-канале.

Однако позже, по информации работающего в Донецке военкора ВГТРК Андрея Руденко, украинские подразделения укрепились в Старомарьевке и уже ведут артиллерийский огонь по Тельманово.

«Обстрел Тельманово возобновился. В то место, где мы находились, буквально через несколько минут после нашего отъезда, прилетели снаряды. Просто повезло…» – сообщил военкор с места событий.

«В Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка , который находился в так называемой серой зоне. В этом посёлке проживают 180 человек, из них 37 – граждане РФ. Более половины этих жителей месяц назад голосовали на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Сейчас в этом районе довольно-таки напряженная ситуация», – уточнил Руденко в своём блоге.

По его мнению, захват данного населённого пункта фактически означает выход Украины из Минских соглашений.

В то же время военкор Михаил Андроник сообщил, что защитники ДНР ведут интенсивный ответный огонь.

«Судя по сообщениям с «той стороны», артиллерия ДНР в долгу не остаётся. Позиции ВСУ под Гранитным (н.п. в непосредственной близости от Старомарьевки – ред.)», – прокомментировал Андроник опубликованные в своём Telegram-канале фото.

Отметим, по информации Представительства ДНР в СЦКК, в место обстрела, которое поспешили покинуть журналисты, прилетело три артиллерийских снаряда калибра 122.