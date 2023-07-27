ВСУ захватили Старомайорское. Почему российские войска отступили

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Владимир Зеленский опубликовал видео морпехов ВСУ, которые позируют в развалинах и объявляют о занятии села Старомайорское – это район стыка Запорожской области и ДНР, где украинская армия продавливает российскую оборону, рассчитывая выйти на трассу – кратчайший путь к Азовскому морю, что обеспечило бы рассечение сухопутного коридора в Крым.

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Старомайорское было занято в ходе ожесточенных боев последних дней. Исходя из интенсивности боестолкновений, наблюдатели сделали вывод, что ВСУ начали второй этап своего летнего наступления. Пока что натиск врага заставил отступить российскую армию еще даже не на первой полосе «линии Суровикина», Новомайорское находится на подступах к ней.

Впрочем, похоже, что в ближайшие дни бои за село продолжатся – всего скорее, населенный пункт будет переходить из рук в руки. Хотя, по словам очевидцев, от домов там практически ничего не осталось – одни руины.

«Противнику удалось оттеснить российскую армию из Старомайорского. Ситуация сложна тем, что этот вынужденный шаг подставил под фланговый удар наши позиции в Урожайном и Приютном. Но и ВСУ в сложном положении — в огневом окружении внутри развалин и без подготовленных укрытий. Высока вероятность, что наши будут контратаковать. Сейчас наша авиация наносит удары по резервам ВСУ в Великой Новоселке», – объясняет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Основатель батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский объясняют, почему украинцам удалось наступление на село:

«Пользуясь преимуществом в дальности, практически не получая «ответки», противник методично раскатывал Старомайорское на протяжении нескольких дней, выбивая личный состав из укрытий и превращая эти укрытия в груды битого кирпича. Удовлетворившись результатом, он перешёл к наступлению, зацепился за окраины и постепенно потеснил нас, одновременно создавая фланговую угрозу позициям на Урожайном. Безусловно, он нырнул в мешок, поменявшись с нами ролями, но потеря населённого пункта после упорной и без сомнения героической обороны – удар по нашему военному самолюбию. Не для подслащения пилюли, а исключительно из рациональных соображений скажу: теперь противнику в развалинах будет очень несладко», – пишет Ходаковский.

Военкор Дмитрий Стешин поясняет, что сообщение Ходаковского адресовано армейскому начальству – «просьба обратить внимание на ситуацию, пополнить ряды защитников и дать «огонька».

«Сам поселок тактического значения не имеет, значение имеют высоты, а мы умеем за них держаться еще с Великой Отечественной», – уверяет Стешин.

А вот волонтёр Владимир Романов настроен не так оптимистично – он считает, что в ближайшее время русские войска будут вынуждены отойти и из соседнего села Урожайное. А Киев получит еще одну медиа-перемогу.