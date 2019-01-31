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ВСУ занялись бесполезными прыжками в «серых зонах»
Командиры ВСУ сначала «захватывают» так называемую серую зону, получают награду, потом отводят оттуда войска и начинают «захват» заново.
Об этом в эфире YouTube-канала экс-АТОшника Александра Мединского заявил «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти так называемые серые зоны, на самом деле, не имеют никакой военно-стратегической ценности. Завоевание и продвижение «жабьими прыжками» делается для того, чтобы командование армии получила какие-то знаки отличия, какие-то ордена», – отметил он.
Также Довбуш сообщил, что после «доблестного захвата» серой зоны, отряды ВСУ оттуда выводятся, и «захват» начинается сначала.
«Потом эти «серые зоны» оставляются и через какое-то время их вновь якобы захватывают, продвигаются, выдвигают туда наши войска», – признался ветеран «АТО».
Метки: конфликт в Донбассе, серая зона
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