ВСУ заставляют рыть окопы мирных жителей на Донбассе

22.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинская армия для рытья окопов на переднем крае использует провинившихся украинских военнослужащих и задержанных гражданских лиц.

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его информации, украинская армия использует действующее перемирие для совершенствования своих позиций в инженерном плане.

«По данным разведки Народной милиции ДНР, для рытья окопов на переднем крае или улучшения бруствера используются провинившиеся боевики. Так, нашими наблюдателями отмечено, что ежедневно в течение шести дней по утрам вдоль всех позиций проезжает несколько грузовых автомобилей, из которых выводят под вооруженной охраной людей в форме украинских вооруженных формирований. Неоднократно отмечались случаи применения физического воздействия на этих боевиков со стороны других оккупантов, присутствующих на позициях. По имеющимся данным, провинившихся привозят с гауптвахты военной комендатуры Мариуполя», – сообщил Даниил Безсонов.

Он также отметил, что по правилам, установленным украинским руководством на подконтрольной части Донбасса, военным комендатурам дано право задерживать не только военнослужащих, но и гражданских лиц, совершивших правонарушения в отношении боевиков.

Представитель оборонного ведомства не исключил, что к рытью окопов помимо провинившихся военных также привлекаются и незаконно задержанные мирные жители подконтрольной ВСУ территории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости