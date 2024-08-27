ВСУ затапливают шахты в преддверии отступления из Покровска

Примыкающий к Красноармейску (Покровску) город Димитров (Мирноград) уже фактически становится полем боя, по всему району идёт принудительная эвакуация. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил находящийся на Покровском направлении военнослужащий 411-й бригады беспилотных систем ВСУ Александр Солонько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Простой прогулки им никто не обещал, понятно, что как бы ни складывалась ситуация, мы будем прикладывать максимальные усилия, чтобы их остановить или, по крайней мере, сделать так, чтобы для них это стало костью в горле… Конечно, ситуация плохая. Кроме Мирнограда и Покровска, есть ещё ряд городов, сёл, населённых пунктов, с которых люди эвакуируются, теряют жильё, их жизни ломаются. Затапливаются шахты, которые скоро должны быть оккупированы, потому что очевидно, что нет смысла оставлять под контролем врага ресурсы, которые он потом захочет использовать в своих экономических интересах. С другой стороны, это экономический удар уже по нам. В районе Покровска сосредоточены очень интересные и для нашей экономики шахты, то есть это экономическая потеря», – сказал Солонько.

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«Если говорить о социальной составляющей, ситуация плохая. Если говорить о военной – мы уже доходим до той точки, тот же Мирноград – это уже фактически поле боя. Они ещё туда не зашли, но уже южные кварталы города, которые ближе всего прилегают к зоне боевых действий, там уже просто невозможно жить. Если там кто-то из людей и остаётся, то их надо просто принудительно вывозить», – сказал ВСУшник.