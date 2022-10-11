ВСУ Зеленского нанесли удар по российской электроподстанции – Бужанский и Геращенко глумятся

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Новости Украины

ВСУ обстреляли электроподстанцию в приграничном городе Шебекино Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снарядами поврежден трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более двух тысяч жителей. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены», – написал Гладков.

Он также сообщил, что ВСУ обстреливают Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации жертв и пострадавших нет.

В Шебекино возникли проблемы с водоснабжением. Из-за аварийного кратковременного отключения электроэнергии по линии РЭС была остановлена работа станции подъема. В местном «Водоканале» пообещали устранить неполадки в течение нескольких часов. В настоящее время все насосы запущены, однако давление сбавлено, чтоб система наполнялась поэтапно, и не случился прорыв сети.

«Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии. Для полного восстановления электроэнергии понадобится два-три часа», – доложил Гладков.

На Украине поспешили позлорадствовать.

«Так а чё? Прилетело, да? Причем тут ВСУ? Во всем виновата карма… Ну или курение», – ерничает советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Похоже, Белгород переименовался в Тьмагород», – подхватил волну украинский нардеп из Днепропетровска Максим Бужанский.

А в России сожалеют, что ракетные удары последних дней были недостаточными.

«Сегодняшнее ракетное вразумление противника оказалось явно недостаточным. ВСУ ещё огрызаются. Куснули электростанцию в Шебекино Белгородской области, вызвав проблемы с водой и электричеством. Вывод однозначен: пока всю Украину не погрузим во мрак и холод, пока будут у неё хоть какие-то военно-технические возможности – укры не угомонятся», – написал военкор Геннадий Дубовой.

«Зря сразу не разнесли в хлам Банковую», – сожалеет журналист Сергей Мардан.