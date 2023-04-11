ВСУ жалуются на отличную работу российских систем РЭБ под Артемовском

Российские средства радиоэлектронной борьбы делают бесполезными кодированные радиостанции и даже терминалы «Старлинк» ВСУ в Артемовске.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, находящийся на этом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сиротюка, ВСУ не могут даже поднять в небо дроны из-за того, что российские системы тут же перехватывают сигнал и уводят БПЛА к себе.

«Когда противник начинает применять свои средства радиолокационной борьбы, наш дрон не может взлететь выше 10 метров. Он только взлетает, его противник сразу затягивает, забирает, выводит в свою сторону. Никакая связь не работает, в том числе «Старлинк» работает с перебоями. Если раньше мы практически не имели проблем со «Старлинком», то сейчас в окрестностях Бахмута враг нашел какие-то лекарства.

«Очень много информации, очень много корректировки, тот онлайн, о котором мы говорим, это все происходит через систему «Старлинка», то сейчас враг понемногу находит лекарства к этому. Усложняется радиосвязь.

Если нормально защищенная радиостанция, кодированная радиостанция, которыми мы пользуемся, может действовать на глубину, если нет специальных антенн, пару километров, то когда работает вражеская РЛС, то буквально через 500-600 метров ты уже не слышишь соседнюю позицию. Это очень важно, потому что РЛС – это глаза, это первое, на что охотятся», – заявил Сиротюк.