ВСУ ждут на юге сплошные фортификационные сооружения

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Россия усиленно готовится к украинскому наступлению на южном направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил экс-офицер украинской военной разведки, руководитель аналитического отдела связанного с ВСУ фонда «Возвращайся живым» Антон Муравейник.

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Он говорит, что русские осознают неизбежность украинского наступления.

«Они действительно делают плюс-минус все правильно, потому что одно из направлений для наступления, о котором все говорили даже на официальном уровне, что мы пойдем клином на Мелитополь. Это же не зря говорится. Это не значит, что мы туда пойдем, но это и не значит, что мы не пойдем туда. В этом и есть сущность таких заявлений. Заявления разных чиновников совершенно противоположные – это тоже часть работы», – говорит Муравейник.

Он отмечает, что Мелитополь – важная цель для Украины, что понимают и ВС РФ.

«Если мы посмотрим на систему построенных ими инженерных фортификационных сооружений на этом направлении, то это что-то довольно специфическое. Потому что там сплошные противотанковые окопы протяженностью в 70 километров. Почему они это делают? Потому что местность на южном направлении специфична и дает возможность маневра войскам. В условиях, когда плотность войск недостаточно высока, это для противника проблема. А плотность войск там действительно недостаточно высока, потому что основные войска сейчас воюют по другим направлениям: Угледар, Бахмут, Марьинка, Авдеевка, Кременная», – сказал аналитик.

По его словам, спутниковые снимки показывают, что русские сооружают двух – трехкомпонентные фортификационные сооружения.

«Они состоят из большого противотанкового рва – его вырывают специальной инженерной машиной, которую нельзя проехать бронетехникой. То есть на танке ты его не проскочишь, ткнешься носом вниз. Условно говоря, это первая линия. Вторая линия – это «зубы дракона», специальные бетонные пирамидки. У нас такие тоже были, мы их использовали на войне. Это достаточно эффективно останавливает транспорт», – добавляет собеседник издания.

Он уточнил, что для преодоления этих сооружений нужна дополнительная инженерная техника.

«То есть что противник делает? Он заставляет нас задержаться на определенном участке фронта, и в момент, когда, например, инженеры или группа прикрытия будет осуществлять разминирование, потому что там еще и минными полями перепахано все, противник будет иметь возможность вести огонь на поражение. Если они построят эффективную систему разведки и поражения, а я надеюсь, что не построят, они смогут контролировать наши попытки точек прохода фортификационных сооружений и их подавлять. Но, опять-таки, там такие просторы, что все может быть по-разному. Однако если вы видели спутниковые снимки вокруг Токмака – это один сплошной окоп, они город полностью рвом окопали», резюмировал Муравейник.