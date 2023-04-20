ВСУ знают, где сгинут, а где могут попытаться прорваться – Безсонов

Владимир Гладков .  
20.04.2023 18:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 286
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Анонсированное на всех площадках украинское контрнаступление не только готовится, но уже даже, как минимум, один раз переносилось.

Об этом на канале «Консерватор» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированное на всех площадках украинское контрнаступление не только готовится, но уже даже, как минимум,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ожидаем [контрнаступление]. Вчера, премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о том, что не будет весной, будет летом. Но это всё в рамках психологически-информационных операций. Наша разведка знает, что в начале апреля они запросили метеоданные, то есть они уже готовы были, как раз погода была хорошая. Они запросили, сказали «нет», сейчас дожди будут, после пятнадцатого апреля.

Они планируют, как я понимаю, начать с таких разведок боем. То есть где-то завязаться, я думаю, это будет во второй половине апреля, а вот уже в конце апреля-начале мая они пойдут более масштабно, потому что у них задача осквернить наш праздник 9-е мая, у них это задача, и она очень важна. Это мое мнение, но я в этом уверен», – сказал Безсонов.

Он указал возможное направление главного удара.

«Основной удар будет на Запорожском направлении с выходом к Азовскому морю, а там буквально 100 километров нужно обрезать, пройти. Скорее всего, это будет коридор между только Токмаком и Бердянском. Им нужен рывок, им нужна победа стратегическая. Взять Донецк они не смогут, потому что там они просто закончатся. То же самое в Луганске.

А вот стратегическую быструю победу я вижу только на этом направлении. Она зависит от того, какие силы и средства будут у противника использоваться, и насколько мы будем готовы. Ещё это зависит от реакции нашего командования на быструю перемену боевой обстановки. Вот если у нас с реакцией всё будет нормально, если у нас будет инициатива на местах проявляться командирами, офицерами, [то всё будет хорошо]», – рассказал эксперт.

Также он назвал второстепенные, отвлекающие направления.

«Я думаю, на Херсонском направлении будет форсирование Днепра в 3-4 точках. Каховка, Энергодар, в районе Алёшки. Также может быть отвлекающий удар на Углегорском направлении, с выходом в Волноваху и, в случае успеха, с выходом к Мариуполю по трассе. Они сейчас накапливаются в районе Марьинки. Возможно, удар в районе Марьинки для того, чтобы хотя бы попробовать зайти в Донецкую застройку в Петровском районе. Также может быть, удар между Горловкой и Бахмутом. Поэтому, я думаю, не зря там сейчас фланги «Вагнеров», – объяснил Безсонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть