ВСУ знают, где сгинут, а где могут попытаться прорваться – Безсонов

Анонсированное на всех площадках украинское контрнаступление не только готовится, но уже даже, как минимум, один раз переносилось.

Об этом на канале «Консерватор» заявил экс-замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ожидаем [контрнаступление]. Вчера, премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о том, что не будет весной, будет летом. Но это всё в рамках психологически-информационных операций. Наша разведка знает, что в начале апреля они запросили метеоданные, то есть они уже готовы были, как раз погода была хорошая. Они запросили, сказали «нет», сейчас дожди будут, после пятнадцатого апреля. Они планируют, как я понимаю, начать с таких разведок боем. То есть где-то завязаться, я думаю, это будет во второй половине апреля, а вот уже в конце апреля-начале мая они пойдут более масштабно, потому что у них задача осквернить наш праздник 9-е мая, у них это задача, и она очень важна. Это мое мнение, но я в этом уверен», – сказал Безсонов.

Он указал возможное направление главного удара.

«Основной удар будет на Запорожском направлении с выходом к Азовскому морю, а там буквально 100 километров нужно обрезать, пройти. Скорее всего, это будет коридор между только Токмаком и Бердянском. Им нужен рывок, им нужна победа стратегическая. Взять Донецк они не смогут, потому что там они просто закончатся. То же самое в Луганске. А вот стратегическую быструю победу я вижу только на этом направлении. Она зависит от того, какие силы и средства будут у противника использоваться, и насколько мы будем готовы. Ещё это зависит от реакции нашего командования на быструю перемену боевой обстановки. Вот если у нас с реакцией всё будет нормально, если у нас будет инициатива на местах проявляться командирами, офицерами, [то всё будет хорошо]», – рассказал эксперт.

Также он назвал второстепенные, отвлекающие направления.

«Я думаю, на Херсонском направлении будет форсирование Днепра в 3-4 точках. Каховка, Энергодар, в районе Алёшки. Также может быть отвлекающий удар на Углегорском направлении, с выходом в Волноваху и, в случае успеха, с выходом к Мариуполю по трассе. Они сейчас накапливаются в районе Марьинки. Возможно, удар в районе Марьинки для того, чтобы хотя бы попробовать зайти в Донецкую застройку в Петровском районе. Также может быть, удар между Горловкой и Бахмутом. Поэтому, я думаю, не зря там сейчас фланги «Вагнеров», – объяснил Безсонов.