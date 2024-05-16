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Не менее 15% на Украине ждут Россию, и во многом виной этому распространённый в стране русский язык.

Об этом на канале «Исландия» заявил боевик 3 ОШБр ВСУ (собранная из запрещённого в РФ «Азова») Данил Мельников, получивший позывной «Акробат» из-за довоенной профессии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это касается не только Харькова, я думал обо всей Украине, моё личное мнение, что процентов 15 на всю страну. Не только Харьков, у нас есть эти люди», – сказал Мельников

Ведущий уточнил, какую роль в мироощущении таких людей отыгрывает русский язык.

«Я уверен, что в процентном соотношении это процентов 50. То есть это формирует этот базис, основание, чтобы создавать дальше эти конструкции. Собственно, это причина, по которой я так относительно резко отказался от общения на русском, вместе с тем, что это мой бытовой язык, как мне было сказано в один момент, родной», – ответил боевик.