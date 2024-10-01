ВСУшник: Цель Украины – развалить Россию на 20 частей и вогнать в каменный век

Михаил Рябов.  
01.10.2024 14:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Целью Украины в военном конфликте является уничтожение РФ в нынешнем виде и раздробление её на 20 государств, которые бы погрязли в междоусобных войнах.

Об этом в эфире покинувшей Украину телеведущей Натальи Влащенко заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов – бывший заукраинский журналист, бежавший из Донецка.

Целью Украины в военном конфликте является уничтожение РФ в нынешнем виде и раздробление её...

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«Мы с Западом не союзники, не братья, а партнеры, которые временно идут вместе к разным совершенно целям. У нас цель – победа над Россией, освобождение наших территорий, в идеале – распад России, прекращение существования в нынешнем виде. Распад на 20 маленьких государств, которые подерутся между собой, скатятся куда-то в каменный век, потом будут расти, может, из них даже вырастут отдельные нормальные страны, с которыми мы будем общаться. А целый монстр он слишком опасен для окружающих.

Но элиты США это совершенно не устраивает. Им Россия нужна как есть, как целое государство, для игр с Китаем и Индией, им не нужно 20 государств с ядерным оружием.

Поэтому они нам помогают так, чтобы мы защитились, но не чтобы мы уничтожили Россию», – считает ВСУшник.

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