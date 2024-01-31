ВСУшник: ЧВК «Вагнер» – это образец, который нужно изучать

Вадим Москаленко.  
31.01.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Большое счастье для украинской армии, что ЧВК «Вагнер» у России была только одна.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большое счастье для украинской армии, что ЧВК «Вагнер» у России была только одна. Об...

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«Я к ЧВК «Вагнер» ни в коем случае не отношусь пренебрежительно. Да, это враги, на них кровь наших людей, но для меня ЧВК «Вагнер» с точки зрения боеспособности такого количества людей – это образец, который нужно изучать. Изучать с точки зрения структурирования.

Это не отборные люди, как в том же полку «Азов», который показывал очень высокие результаты боеспособности. А собрать зеков, собрать какую-то спецуру, которая абсолютно с разным боевым опытом, просто пехотинцев, всё это собрать воедино, и это такой рой, который выполнял единый замысел. Это надо изучать», – заявил военный.

«Один из наших специальных ребят, серьёзных, он сказал на тот момент, когда ЧВК «Вагнер» ещё был в ролях: «Наше счастье, что у кацапов оно одно». Вот такое», – сказал «Историк».

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