ВСУшник: ЧВК «Вагнер» – это образец, который нужно изучать

Большое счастье для украинской армии, что ЧВК «Вагнер» у России была только одна.

Об этом на канале «Alpha media» заявил рядовой ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я к ЧВК «Вагнер» ни в коем случае не отношусь пренебрежительно. Да, это враги, на них кровь наших людей, но для меня ЧВК «Вагнер» с точки зрения боеспособности такого количества людей – это образец, который нужно изучать. Изучать с точки зрения структурирования.

Это не отборные люди, как в том же полку «Азов», который показывал очень высокие результаты боеспособности. А собрать зеков, собрать какую-то спецуру, которая абсолютно с разным боевым опытом, просто пехотинцев, всё это собрать воедино, и это такой рой, который выполнял единый замысел. Это надо изучать», – заявил военный.